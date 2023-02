Roep om vervolging Rusland voor ’gruwelijke misdaden’ in Oekraïne

Het centrum is een nieuwe stap in voorbereidingen naar mogelijke vervolging foute Russen. Het instituut gaat bewijsmateriaal verzamelen en coördineren en wordt onderdeel van het Joint Investigation Team (JIT) dat in maart is opgericht door Polen, Litouwen en Oekraïne.

Commissievoorzitter Ursula von der Leyen en president Volodimir Zelenski donderdag tijdens een persmoment in Kiev. Ⓒ ANP / EPA

Eurojust, het in Den Haag gevestigde EU-agentschap voor justitiesamenwerking, gaat het nieuwe centrum ondersteunen. Eerder zijn de Europese regels aangepast om informatie-uitwisseling tussen Eurojust en het eveneens in de hofstad gevestigde Internationaal Strafhof mogelijk te maken. Dit VN-hof doet onderzoek naar oorlogsmisdaden in Oekraïne.

„Rusland moet voor de rechter verantwoordelijk worden gehouden voor zijn gruwelijke misdaden”, zei voorzitter Von der Leyen van de Europese Commissie tijdens een gezamenlijke persconferentie met de Oekraïense president Volodimir Zelenski. „We zullen het werk heel snel kunnen beginnen.”

MH17

Nederland heeft, mede vanwege de ervaring met MH17, een voortrekkersrol op zich genomen als het gaat om de vervolging van oorlogsmisdaden in Oekraïne. Den Haag deelt volop kennis met Kiev en stuurde onder de vlag van het Internationaal Strafhof een forensisch en opsporingsteam het oorlogsgebied in.

Brussel wil de ’misdaad van agressie’ door Rusland berechten via een speciaal tribunaal. Nederland heeft aangeboden om zo’n rechtbank te huisvesten.

Veiligheidsraad

Of dit specifieke tribunaal er gaat komen is nog maar zeer de vraag. De VN-Veiligheidsraad, waar Rusland een permanente zetel bezet, zal nooit instemmen. De Algemene Vergadering van de Verenigde Naties - waar bijna alle landen van de wereld vertegenwoordigd zijn, kan ook zo’n besluit nemen. Maar volgens EU-bronnen is nog maar zeer de vraag of het lukt om hier voldoende steun te vinden. Daarom zien sommige EU-lidstaten meer brood in een ’hybride tribunaal’, als onderdeel van het Oekraïense rechtssysteem.

EU-kopstuk Von der Leyen is donderdag met een grote delegatie Eurocommissarissen aangekomen in Kiev voor een gezamenlijke vergadering met de regering van Zelenski. Vrijdag is er voor het eerst ooit een EU-top in een land dat in oorlog is.