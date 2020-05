Letland is drone kwijt; luchtruim dicht

Vanwege corona is het al niet zo druk in in het Letse luchtruim, maar tenminste één Chinees vliegtuig moest worden omgeleid. Er wordt met helikopters gezocht naar de drone, die volgens de fabrikant zichzelf had moeten uitschakelen toen het contact werd verbroken.

Dat uitschakelen is niet gebeurd, de drone vliegt waarschijnlijk nog steeds. Batterij en brandstof zouden voldoende zijn om zo’n 60 uur in de lucht te blijven. Vandaag wordt verder gezocht.

Zolang de drone niet is gevonden kunnen de weinige passagiers- en vrachtvluchten niet doorgaan als voorzien, zo liet Transportminister Talis Linkaits weten via Twitter.