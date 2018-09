Zuid-Afrika zet leger in om etnisch geweld

De militairen worden ingezet in de township Alexandra. Daar werd een stel uit Zimbabwe vermoord in de nacht van maandag op dinsdag, zei Defensieminister Nosiviwe Mapisa-Nqakula dinsdag. Zaterdag kwam ook een Mozambikaan om het leven door geweld, omdat hij een immigrant is.

Sinds januari vallen gewapende groepen de winkels van buitenlanders aan. Het geweld begon toen een Somalische winkeleigenaar een veertienjarige jongen doodschoot. Die jongen beroofde vermoedelijk zijn winkel. De afgelopen weken escaleerde het geweld en sloegen honderden migranten op de vlucht.