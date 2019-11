’Snel Europese vliegbelasting’

Staatssecretaris Snel (Financiën) schaarde zich in Brussel met Duitsland, Frankrijk, Zweden, Italië, België, Luxemburg, Denemarken en Bulgarije achter een intentieverklaring die in ontvangst werd genomen door Eurocommissaris Timmermans. De landen roepen de nieuwe Europese Commissie, die nog niet is aangetreden, op om met een uitgewerkt voorstel voor een vliegbelasting voor de EU te komen.

Vliegen wordt in tegenstelling tot andere vormen van vervoer niet of nauwelijks belast en dat is vreemd vindt Snel. „Door nu samen op te trekken, hopen we dat dit belangrijke onderwerp nu ook in Europa verder kan gaan vliegen.”

Nederland maakt zich al jaren hard voor de komst van een Europese vliegbelasting, maar het is lastig iedereen mee te krijgen. Mocht het alsnog vastlopen in Brussel en er voor 2021 geen EU-vliegtaks komt, dan zal Den Haag een nationale variant invoeren, zo is afgesproken in het regeerakkoord. Daarvoor zijn de nodige stappen al gezet. Groot nadeel van een nationale variant is dat buurlanden zullen profiteren van Nederlandse reizigers die hun heil zullen zoeken in Duitsland of België.