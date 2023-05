Vrouw (30) zwanger na one night stand op strand, start zoektocht naar 19-jarige vader

Ze wisselden geen nummer uit en hadden amper wat over elkaar verteld. Snow zit dan ook sinds haar terugkomst uit het zonnige oord met de handen in het haar: wie is toch de vader?

Zijn leeftijd en werk, dat is het enige dat ze over hem weet. „Ik had bewust niet om zijn nummer gevraagd, want meer dan dat hoefde ik niet. Totdat ik ontdekte dat ik zwanger was”, vertelde ze eerder tegenover The Sun.

In de hoop de 19-jarige te vinden, deelt ze een video op TikTok met daarin een foto van haar en de man. De video is al miljoenen keren bekeken, maar het verlossende antwoord heeft ze nog altijd niet gevonden.