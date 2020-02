Live: Contacten eerste Nederlandse patiënt allemaal in beeld

Het contactonderzoek rond de eerste Nederlandse patiënt, de zakenman uit Loon op Zand, is afgerond.

Aantal besmettingen in Duits grensgebied met Nederland is gestegen naar 35.

Grote Duitse reisbeurs ITB geannuleerd om coronavirus

Het aantal mensen in Frankrijk die zijn besmet met het coronavirus is vrijdag omhooggeschoten. Inmiddels zijn 57 mensen besmet geraakt

Amerikanen laten biermerk Corona links liggen. Er is verwarring over vermeend verband met het virus.

Weer 3 patiënten overleden in Italië, dodental gestegen naar 20

Eerste besmetting met coronavirus gemeld in IJsland

WHO: verspreidingsrisico coronavirus nu ’heel hoog’

Regels voor bloeddonatie mogelijk aangepast vanwege corona

Kinderdagverblijf in Amsterdam-Zuidoost voorlopig dicht wegens coronabesmetting ouder, ook twee van haar kinderen hebben ’milde klachten’

Kerken adviseren maatregelen om coronavirus

Autosalon van Genève 2020 gaat niet door

Mexico meldt eerste besmetting nieuwe coronavirus

GGD: schrap evenementen in grensgemeenten Zuid-Limburg

Basisscholen in Loon op Zand blijven vooralsnog open

Italië vraagt EU-landen om mondmaskers

35 mensen in Mönchengladbach in quarantaine na contact met arts

Brit die aan boord was van cruiseschip overleden aan coronavirus

Overheid opent informatienummer 0800-1351

Tweede Nederlandse patiënt met coronabesmetting, in Diemen.

Wales meldt eerste coronabesmetting

Besmetting in Duitse Herzogenrath vlakbij Kerkrade

Nieuwe besmetting in Frankrijk

Zwitserland schrapt grote evenementen

Nieuw-Zeeland meldt eerste geval coronavirus

Ziekenhuis Tilburg gewoon open

Aantal gevallen coronavirus Zuid-Korea boven 2000

Eerste geval in Azerbeidzjan

Eerste coronabesmetting in Litouwen

Nigeria meldt eerste besmetting coronavirus

Eerste geval van coronavirus ontdekt in Wit-Rusland

Laagste aantal nieuwe Chinese virusgevallen sinds een maand

Disneyland Tokio sluit deuren om coronavirus

Green Day schrapt tournee Azië

Ruim negentig medewerkers van het resort laten zich testen op het coronavirus. Dat meldt de Duitse krant Welt. De man zou 20 tot 23 februari in het bad hebben gelegen. Hij was in het gezelschap van drie volwassenen en een kind.

Toezicht op zes Limburgers

De GGD Zuid Limburg heeft de gemeenten langs de Duitse grens gevraagd om alle publieksevenementen komend weekeinde af te gelasten, met het oog op het coronavirus. In Limburg is het virus nog niet vastgesteld, maar de GGD houdt wel toezicht op zes Limburgers die aanwezig waren bij een carnavalsbijeenkomst op 15 februari in het Duitse Langbroich. Duitsers die daaraan deelnamen, blijken het coronavirus in hun lijf te hebben.

Opvarende cruiseschip overleden

Een Britse man die aan boord was van het cruiseschip Diamond Princess is overleden aan het coronavirus, meldde het Japanse persagentschap Kyodo vrijdag. Het schip lag aangemeerd in Yokohama in Japan. Veel opvarenden waren besmet met corona. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet worden bereikt voor commentaar.

Het schip lag aangemeerd in Yokohama in Japan. Veel opvarenden waren besmet met corona. De Brit is de zesde dode onder de passagiers van het schip. Het Britse ministerie van Buitenlandse Zaken kon nog niet worden bereikt voor commentaar.

Maatregelen Schiphol

Luchthaven Schiphol neemt geen extra maatregelen nu het nieuwe coronavirus ook in Nederland is opgedoken. Dat betekent onder meer dat reizigers nog altijd niet gecontroleerd worden op een mogelijke besmetting.

Een woordvoerster benadrukt dat Schiphol in nauw contact staat met het RIVM en de GGD en hun adviezen opvolgt. Schiphol is volgens haar voorbereid en heeft verschillende scenario’s en draaiboeken klaarliggen. Hierin staat bijvoorbeeld uitgewerkt welke acties ondernomen moeten worden als er een besmet persoon via Schiphol Nederland binnenkomt.

Ook Eindhoven Airport controleert nog geen reizigers. Als dit nu wel zou gebeuren, dan zouden vooral mensen met griep of een verkoudheid worden opgespoord.

Informatienummer over coronavirus

De rijksoverheid opent een informatienummer waar mensen terechtkunnen met vragen over het nieuwe coronavirus. Veel informatie is al te vinden op de website van de rijksoverheid, maar wie graag iemand aan de lijn wil krijgen kan in de loop van de middag terecht op het publieksinformatienummer 0800-1351.

Tweede Nederlandse patiënt

Bij een vrouw is als tweede in Nederland het nieuwe coronavirus vastgesteld. Ze heeft geen link met de eerste patiënt, uit het Brabantse Loon op Zand.

De tweede patiënt was vorige week in het Italiaanse Lombardije, meldt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM). De vrouw zit in thuisisolatie in Diemen. De Amsterdamse GGD verwacht vrijdag nog aan het eind van de dag de resultaten te hebben van het contactonderzoek rond de vrouw.

Tilburg

De hulpdiensten in Tilburg hebben vrijdagochtend de paraatheid verhoogd. Dat gebeurde in verband met het coronavirus.

De woordvoerder van de Tilburgse ziekenhuizen zei dat de hulpdiensten GRIP 2 hebben afgekondigd. Dat is een extra alarmering waarbij de hulpverlening tussen verschillende instanties beter wordt gecoördineerd. De woordvoering rond het coronavirus gaat volgens de ziekenhuisvoorlichter naar de gemeente Tilburg.

Duitsland vlakbij Kerkrade

In de Duitse plaats Herzogenrath is een geval van het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat bevestigt de lokale overheid van de regio Aken. Herzogenrath ligt op ongeveer 2 kilometer van het Limburgse Kerkrade.

Rustig in Loon op Zand

Het is vrijdagochtend nog erg stil in de straat in Loon op Zand. In de plaats woont de 56-jarige man die in Tilburg in het ziekenhuis is opgenomen omdat hij is besmet met het coronavirus.

De enkele mensen die op straat lopen, zijn terughoudend iets over de man en de kwestie in het algemeen te zeggen. Ze zijn afwachtend en zeggen niet in paniek te zijn. Sommigen zeggen dat ze willen dat de man met rust wordt gelaten.

Bij een groentekraam op de markt reageren medewerkers laconiek. Gesprekken met klanten gaan vooral over de toegestroomde pers, wat her en der tot enige irritatie leidt, en niet zozeer over het virus. Zelf zijn ze niet bang om ziek te worden. Van klanten hadden ze wel begrepen dat de man carnaval heeft gevierd in Loon op Zand.

De man ligt in het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis in Tilburg. Hij werd woensdag al opgenomen en ligt op een geïsoleerde afdeling.

De burgemeester van het Brabantse Loon op Zand, Hanne van Aart, zei donderdagavond „enorm geschrokken” te zijn dat het coronavirus is vastgesteld in haar regio. „Ik leef mee met deze meneer en zijn familie. We werken er met man en macht aan om deze besmetting in de kiem te kunnen smoren.”

’Het is wat kuchen en wat koorts’

Bezoekers en verplegend personeel van het Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis (ETZ) in Tilburg maken zich op het eerste gezicht weinig zorgen over het coronavirus.

„Ze moeten er niet zoveel ophef over maken”, zegt een vrouw die bij het Elisabeth naar binnengaat. „Het is wat kuchen en wat koorts. Dat is het.”

Ook medewerkers van de ziekenhuizen maken zich niet bezorgd over het feit dat het coronavirus letterlijk heel dichtbij is. Niemand wil er echt veel woorden aan vuil maken. De meesten houden het op een „Ik werk op een andere afdeling” en doen er verder het zwijgen toe.

Nieuwe besmetting in Frankrijk

In Frankrijk is wederom het nieuwe coronavirus bij een persoon vastgesteld. Het gaat om de eerste besmetting in de Zuid-Franse stad Nice, aldus de burgemeester van die stad. Nice ligt niet ver van de grens met Italië.

Een gemeenteraadslid van Nice zegt dat het gaat om een vrouw die is teruggekomen uit Milaan. Dat wordt niet bevestigd door officiële bronnen.

Nieuw-Zeeland meldt eerste geval coronavirus

In Nieuw-Zeeland is een eerste geval van het nieuwe coronavirus bevestigd. Het is een persoon van in de 60 die eerder in Iran was, zei het ministerie van Volksgezondheid vrijdag.

De patiënt wordt behandeld in een ziekenhuis in Auckland. Het is onduidelijk of het om een man of vrouw gaat.

Coronagevallen Zuid-Korea boven 2000

Het aantal gevallen van het nieuwe coronavirus in Zuid-Korea is boven de 2000 uitgekomen. Vrijdag kwamen er 256 nieuwe gevallen bij. Dat meldt het Zuid-Koreaanse persbureau Yonhap. In het land zijn dertien mensen overleden door het virus.

Het aantal nieuwe gevallen stijgt snel in het Oost-Aziatische land. De eerste besmetting werd op 20 januari gemeld en twee dagen geleden kwam het aantal besmettingen boven de duizend. In Zuid-Korea wordt nu enorm streng getest, waardoor meer gevallen aan het licht komen. Daegu is de zwaarst getroffen regio, daar zijn 1314 mensen besmet.

Litouwen bevestigt eerste besmetting coronavirus

Het gaat om een vrouw die deze week terugkeerde van een bezoek aan de Noord-Italiaanse stad Verona. In die regio vond onlangs een uitbraak van het virus plaats.

Een eerste besmettingsgeval van het coronavirus is vastgesteld in Litouwen. Dat bevestigt de regering van het land vrijdag.

Nigeria meldt eerste besmetting coronavirus

Ook in Nigeria is voor het eerst een besmetting van het coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Nigeriaanse ministerie van Gezondheid vrijdag.

De patiënt komt uit de staat Lagos, waar ook de gelijknamige miljoenenstad ligt. Het is de eerste keer dat het longvirus bij iemand in sub-Sahara-Afrika is ontdekt.

Op het Afrikaanse continent is het coronavirus behalve in Nigeria ook al in Egypte en Algerije opgedoken.

Eerste coronageval ontdekt in Wit-Rusland

Voor het eerst is in Wit-Rusland bij iemand het nieuwe coronavirus vastgesteld. Dat meldt het Russische persbureau TASS vrijdag op basis van uitspraken van het Wit-Russische ministerie van Gezondheid.

Het longvirus is volgens TASS donderdag vastgesteld bij een Iraanse student die in Wit-Rusland verblijft.

Aantal nieuwe besmettingen China blijft dalen

De autoriteiten in China melden vrijdag dat er in een dag tijd 327 nieuwe besmettingen van het nieuwe coronavirus zijn vastgesteld. Dat is het laagste aantal nieuwe infecties in ruim een maand tijd.

Het longvirus eiste in 24 uur tijd 29 levens. Bijna alle sterfgevallen vonden plaats in Hubei, de centraal-Chinese provincie waar het virus voor het eerst opdook. Twee van de 29 doden vielen in Peking.

Volgens de Chinese gezondheidsautoriteit zijn 78.824 mensen op het Chinese vasteland nu besmet met het nieuwe coronavirus. 2788 mensen zijn er daar tot nu toe aan bezweken.

Zwitserland schrapt grote evenementen

De Zwitserse regering heeft vrijdag alle evenementen waar waarschijnlijk meer dan duizend mensen op afkomen verboden.Het verbod op evenementen waar meer dan duizend mensen op afkomen gaat per direct in en duurt zeker tot 15 maart”, aldus de Zwitserse regering.

Green Day schrapt tournee

De Amerikaanse band Green Day heeft de Aziatische tournee geannuleerd vanwege het nieuwe coronavirus. In een verklaring meldt de groep dat optredens van de Hella Mega Tour in steden als Singapore, Bangkok, Taipei en Tokio niet doorgaan. De band schrijft dat ze het vervelend vinden, maar dat er snel nieuwe data worden ingepland.

Vooralsnog heeft de band alleen de shows in Azië afgeblazen. De optredens die vanaf mei in Europa plaatsvinden, gaan vooralsnog door. Green Day staat op 14 juni in het Stadspark in Groningen.

Disneyland Tokio dicht

Disneyland Tokio gaat vanaf zaterdag twee weken dicht om verdere verspreiding van het nieuwe coronavirus tegen te gaan. Dat maakte het bedrijf achter het attractiepark vrijdag bekend.

Niet alleen Disneyland Tokio gaat dicht: vanaf maandag gaan Japan ook lagere en middelbare scholen dicht vanwege de uitbraak van het coronavirus, maakte premier Shinzo Abe donderdag bekend.

Tot donderdag waren 894 besmettingen in Japan vastgesteld. Het grootste deel daarvan, 705, betreft passagiers en bemanningsleden van het cruiseschip Diamond Princess. Zeven mensen bezweken aan de gevolgen daarvan.