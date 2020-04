Man die inreed op publiek Deventer komt vrij dankzij coronavirus

Dat is een direct gevolg van de coronacrisis. Die maakt het onmogelijk om te voorspellen wanneer het onderzoek naar het terrasdrama is afgerond en de strafzaak tegen de 37-jarige Roy van T. uit Schalkhaar inhoudelijk kan worden behandeld. Hij wordt vervolgd voor meerdere pogingen tot doodslag.

Volgens de rechtbank in Zwolle verdraagt de ernstige verdenking van tegen Roy van T. zich in normale omstandigheden niet met een schorsing van de voorlopige hechtenis, maar is een afronding van de strafzaak voor de zomer illusoir geworden. Roy van T. mag na 166 dagen hechtenis met een enkelband om naar huis, en mag zich in ieder geval niet in Deventer vertonen.

’Ik ben zelf ook slachtoffer’

Tijdens een inleidende zitting in de rechtbank zei Roy van T. dat hij zelf bij het incident ,,ook het leven had kunnen laten.” Hij vindt dat hij eveneens slachtoffer is. Volgens Van T. was er voor zijn dollemansactie sprake van een vechtpartij waarbij hij rake klappen tegen het hoofd kreeg. Als gevolg van het hersenletsel dat hij daardoor opliep wist hij niet meer wat hij deed. ,,Wat er is gebeurd is het gevolg van wat mij is overkomen.”

Of er inderdaad sprake is van hersenschade moet door middel van onderzoek door een neuropsycholoog en mogelijk ook een neuroloog worden vastgesteld. Ook vindt er op verzoek van advocaat Mesland nog sporenonderzoek plaats naar bloed op de auto van Roy van T. Mesland wil weten of er ook bloed van Roy van T. tussen zit.

’Auto was moordwapen’

Bij het terrasdrama raakten vier mensen gewond. Zij beschuldigden in februari in een interview in De Stentor Roy van T. ervan zijn auto ,,bewust te hebben ingezet als moordwapen.” De vechtpartij die voorafging aan het drama werd volgens de slachtoffers uitgelokt door Roy van T. en enkele vrienden, die in de auto zaten voor dönerzaak Ayf in de Keizerstraat. De mannen kenden elkaar niet, aldus de slachtoffers.

Hun lichamelijke verwondingen zijn nog niet hersteld, en ze zouden aan een post-traumatische stress stoornis lijden.

De Telegraaf schreef eerder over het incident. Lees onze eerdere artikelen via de links hieronder. Bekijk hieronder de updates.