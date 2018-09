Uitslag Stelling: Lezers zijn regering beu

Ruim tachtig procent van de lezers vindt het de hoogste tijd worden dat het kabinet opstapt, omdat het crisis op crisis stapelt. Met Kerstmis was er nog gedoe over de vrije artsenkeuze en nu is er ruzie over de bed-, bad- en broodregeling voor uitgeprocedeerde asielzoekers: "Hoe eerder dit incompetente kabinet verdwijnt, hoe beter", luidt een reactie.

Zeventig procent van u vindt de kwestie van de illegalenopvang belangrijk genoeg om het kabinet over te laten vallen. "Bed, bad, brood moet stoppen, koste wat kost", aldus een lezer. "Illegalen moeten gewoon uitgezet worden, voor hen dienen geen faciliteiten te zijn, de wet is de wet", schrijft een ander.

Maar er zijn er ook onder u die vinden dat elke aanleiding goed is om van de coalitie af te komen: "Maakt niet uit waarom, als ze maar stoppen", schrijft iemand. "Weg met dit spagaatkabinet. VVD en PvdA zijn onverenigbaar. Nieuwe verkiezingen", luidt een andere reactie.Een minderheid van bijna dertig procent vindt de illegalenkwestie de val van het kabinet niet waard. "Geen kostbare tijd en geld besteden aan deze zaak", schrijft iemand. "Men kan zich beter druk maken over andere zaken, bijvoorbeeld de zorg, pensioenen en werkgelegenheid."

EconomieEen kwart van u vindt de val van de regering, net nu de economie aantrekt, ook niet in het landsbelang. "Laat het kabinet de rit uitzitten. Het beleid is op de goede weg en veel noodzakelijke hervormingen zijn eindelijk doorgevoerd."

Het irriteert bijna tachtig procent van u mateloos dat 'Europa', in de vorm van de mensenrechtenorganisatie Raad van Europa, zich met de illegalenkwestie heeft bemoeid. U vindt dat het kabinet zich niet de wet dient te laten voorschrijven.

"Ze moeten eens laten zien dat wij hier zelf uitmaken wat we doen en niet elke keer bang zijn voor Europa", aldus een lezer. Ook de VN, die het 'immoreel' en 'illegaal' vindt als Nederland zou stoppen met de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers, heeft het bij u verbruid. "De VN moeten hun mond houden over onze interne aangelegenheden."

In het conflict over de illegalenopvang staan VVD en PvdA lijnrecht tegenover elkaar. De liberalen willen af van de bed,- bad- en broodregeling omdat daar volgens hen een aanzuigende werking van uitgaat. De socialisten willen de regeling juist behouden. Ruim tachtig procent van de lezers is het met de VVD eens en wil af van de opvang: "Uitgeprocedeerde asielzoekers moeten gewoon weg, klaar ermee."

Een minderheid van circa 15 procent steunt de PvdA en wil niet van de bed,- bad- en broodregeling af: "Dat is onmenselijk. Stel u eens voor dat u in dezelfde omstandigheden moet leven", schrijft iemand.

Veel grote steden, ongeacht de politieke kleur van het stadsbestuur, geven illegalen in hun gemeente gewoon een dak boven het hoofd. Dit doet een lezer verzuchten: In de praktijk bestaat de situatie die de PvdA wenst al. Dus waar hebben we het over."