Druk met mogelijke ontmoeting Poetin en Trump

Persbureau Interfax meldde dat minister van Buitenlandse Zaken Sergej Lavrov woensdag heeft gezegd dat er (nog) geen overeenkomst is over de agenda voor een gesprek tussen de twee in Osaka.

Volgens de Russische krant Kommersant is dit niet noodzakelijkerwijs goed nieuws, omdat de betrekkingen tussen Rusland en de VS telkens verslechterden na een topontmoeting tussen beide leiders. Poetin en Trump spraken elkaar in 2017 bij twee economische topconferenties, de Aziatische APEC-top en bij de G20 van dat jaar. Afgelopen jaar spraken ze ook met elkaar op de G20 in Helsinki en hielden daarna een uitgebreide tête-à-tête in de Finse hoofdstad. Elke keer werden volgens Kommersant onmiddellijk daarna de crises tussen Washington en Moskou erger.

De G20 is een internationaal financieel overlegorgaan dat 20 jaar jaar geleden in het leven is geroepen. Er zijn negentien landen lid van, plus de EU. De G20 vertegenwoordigt ongeveer 80 procent van de wereldhandel. Nederland is geen lid, maar wordt steeds vaker uitgenodigd om als gast aan te schuiven, zoals ook dit jaar. Koningin Máxima en premier Rutte zijn dan ook in Osaka.