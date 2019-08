WHO: twee ebolamedicijnen bijzonder effectief

Dat blijkt uit een studie onder bijna zevenhonderd patiënten, die sinds november in Congo loopt, meldde de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) dinsdag in Genève.

In de veertien behandelcentra werden vier experimentele medicijnen getest, aldus de WHO. Twee daarvan hebben bijzonder goede overlevingskansen laten zien. 89 tot 94 procent van de patiënten die binnen de eerste drie dagen na het begin van de symptomen met deze geneesmiddelen werden behandeld, leven nog. Patiënten die later werden behandeld, overleefden in gemiddeld 40 procent van de gevallen.

Over het algemeen lieten de middelen, REGN-EB3 en mAb114, aanzienlijk betere resultaten zien dan de andere twee experimentele geneesmiddelen. Die laatste twee medicijnen worden niet meer ingezet.

In het oostelijke deel van het Centraal-Afrikaanse land is bij meer dan 2800 mensen ebola vastgesteld. De epidemie begon iets meer dan een jaar geleden en bijna 1900 mensen zijn eraan overleden.