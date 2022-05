Reconstructie klaphamerdrama in Haaksbergen moet laten zien hoe het zo gruwelijk mis kon gaan

Binnenland

In Rockanje doodgestoken man is Oekraïner (23), Kroaat opgepakt

De man die in de nacht van dinsdag op woensdag in de Zuid-Hollandse badplaats Rockanje werd neergestoken, is een 23-jarige Oekraïner. De verdachte die werd aangehouden is een 40-jarige man uit Kroatië, meldt de politie woensdag.