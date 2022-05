Oorlogsveteraan (103) krijgt Nederlanderschap terug

Het Museum Engelandvaarders en het Nederlands Instituut voor Militaire Historie haakten in op de wens van Hissink, en dienden een verzoek tot renaturalisatie in bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND).

Het museum laat bij monde van Jos Teunissen weten dat Hissink in de Tweede Wereldoorlog als bommenrichter en navigator 69 oorlogsvluchten heeft overleefd. Hij is volgens het museum de laatste overlevende vlieger van het Nederlandse 320 squadron binnen de Royal Air Force. Met het ’320’ voerde hij vanuit Zuid-Engeland oorlogsmissies uit boven Frankrijk, België, Nederland, de Noordzee en Duitsland.

Na de oorlog vond Hissink in Nederland geen passende baan in de burgerluchtvaart, omdat hij zijn studie had moeten opgeven toen hij in militaire dienst moest en de oorlog uitbrak. In Nieuw-Zeeland vond hij een betrekking, maar voor een dienstverband bij de overheid moest hij Nieuw-Zeelander worden. En moest hij afzien van het Nederlandse staatsburgerschap.

Dat gebeurde ook toen Hissink zich later met zijn gezin in Canada vestigde, vertelt Teunissen van het Museum Engelandvaarders. Hij werkte er onder meer bij Canadian Pacific Airlines (CPA), later bij de International Civil Aviation Organization (ICAO), een organisatie van de Verenigde Naties belast met de verdere ontwikkeling van de burgerluchtvaart. Regelmatig is Hissink overigens nog in Nederland, om herdenkingen bij te wonen.