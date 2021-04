Welke evenementen en attracties zijn er bij jou in de buurt weer open?

Bekijk de kaart van LocalFocus onderaan dit bericht.

Mensen die een toegangsbewijs hebben voor een evenement waar beperkt bezoek wordt toegelaten, moeten zich bij een speciale teststraat laten testen op corona. De testafspraak kan worden gemaakt op testenvoortoegang.nl. De test moet binnen 40 uur voor het evenement worden afgenomen. Hier zijn geen kosten aan verbonden.

Een afspraak moet uiterlijk twee weken van tevoren worden gemaakt, staat op de website. Een woordvoerster van testenvoortoegang zegt dat dit niet geldt voor mensen die binnen de komende twee weken naar een evenement gaan, die kunnen gewoon een testafspraak maken.

GGD-test niet geldig

Mensen met een toegangsbewijs voor bijvoorbeeld het museum of een theater kunnen een afspraak maken voor de sneltest op een daarvoor aangewezen locatie. De uitslag is er binnen een uur. Een negatief testbewijs van bijvoorbeeld de GGD-teststraat is niet geldig om toegang te krijgen tot het evenement en de uitslag van een thuistest ook niet. „Dit omdat je er zeker van wil zijn dat iemand ook echt negatief getest is”, zegt coronaminister Hugo de Jonge.

Als de uitslag op de coronatest negatief is, dan komt er via de e-mail een code binnen die in de CoronaCheck-app kan worden gezet. Met die code kunnen mensen toegang krijgen tot een evenement of activiteit. „Je koopt een kaartje, laat je dan testen. Bij een negatieve test mag je naar binnen. Bij een positieve uitslag laat je je opnieuw testen bij de GGD en ga je in quarantaine”, aldus de minister. De Jonge verwacht dat er dagelijks ongeveer 8000 testen nodig zijn voor alle activiteiten.

Op onderstaande kaart vind je alle evenementen en attracties terug die meedoen aan de pilot van de overheid en cultuur-, sport- en recreatiesector.