GGD: alle reizigers uit China hadden negatieve coronatest

Volgens de GGD stond er maar een vlucht uit China op het schema. Die kwam uit Guangzhou. De meeste passagiers die aan boord waren gebruikten Schiphol alleen om over te stappen. Maar zo’n 25 hadden Nederland als eindbestemming, en zij voldeden volgens de GGD allemaal aan de vereisten.

Zorgminister Kuipers kwam vorige week met deze voorzorgsmaatregel, nadat andere Europese lidstaten soortgelijke maatregelen hadden genomen. China kampt namelijk met een grote corona-uitbraak.

De controle vindt op Schiphol plaats. Luchtvaartmaatschappijen hoeven van de overheid niet zelf te gaan controleren op testbewijzen als reizigers in China aan boord stappen. Ze wijzen hun passagiers er dan wel op dat er een testverplichting bestaat en wat de consequenties kunnen zijn van het ontbreken van een negatief testbewijs.

Kuipers schreef in zijn brief aan de Kamer vorige week dat de Koninklijke Marechaussee „indien nodig” kan handhaven en boetes kan opleggen. De GGD controleert ook op testbewijzen. Als deze ontbreekt, kan ter plekke een test worden afgenomen. Indien deze negatief is, is er geen probleem. Bij een positieve test wordt de reiziger geadviseerd zich te isoleren.

Verder geldt het dringende advies om een medisch mondkapje te dragen aan boord van vluchten van en naar China en wordt het rioolwater bij Schiphol vaker getest. Eerder werden al zelftests aangeboden op Schiphol.