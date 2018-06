Aangevallen agent VS blijft kalm en oogst lof

WLWT-TV in Cincinnati, aangesloten bij NBC News, heeft een filmpje van de confrontatie op de site gezet. Hierop is te zien dat agent Jesse Kidder achteruit loopt terwijl hij wordt aangevallen door de verdachte, die beweert gewapend te zijn. De man laat zich niet arresteren en vraagt Kidder om hem neer te schieten. Uiteindelijk geeft de man zich toch over.

Politiechef Randy Harvey prijst de collega voor de „zelfbeheersing en volwassenheid”, meldt NBC News. „Dit beeldmateriaal toont aan dat als het tot een schietpartij was gekomen, de agent in het gelijk zou zijn gesteld.”

Het videomateriaal werd opgenomen door een camera die op het lichaam van Kidder zat. Deze kreeg de politieman van een kennis na de dodelijke schietpartij in Ferguson (Missouri) waarbij een ongewapende zwarte tiener werd doodgeschoten door een blanke agent. Na dit incident lag het werk van politieagenten, met name daar waar geweld werd gebruikt tegen Afro-Afrikanen, onder een vergrootglas. Er waren door het hele land protesten en het kwam onder meer tot rellen in Ferguson.

De (uiteindelijk) geweldloze confrontatie in Richmond wordt gezien als een positief voorbeeld van een politieactie in de Verenigde Staten. Politiechef Ravey wil nu geld bijeen krijgen om alle agenten van het korps van zo'n cameraatje te voorzien.