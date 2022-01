UNICEF: wereldwijd grote onderwijsachterstanden door corona

Het sluiten van onderwijs moet zo snel mogelijk stoppen, vindt UNICEF. En het heropenen van scholen alleen is niet genoeg: leerlingen hebben intensieve begeleiding nodig om hun onderwijsachterstanden in te halen. „Door de verstoring van het onderwijs hebben miljoenen kinderen minder geleerd dan als ze in de klas hadden gezeten”, zegt Suzanne Laszlo, directeur van UNICEF Nederland. „Vooral jongere en achtergestelde kinderen lijden het grootste verlies.”

De gevolgen van schoolsluitingen zijn enorm, waarschuwt UNICEF. In lage- en middeninkomenslanden hebben ze bijvoorbeeld geleid tot een flinke toename van het aantal tienjarigen dat niet in staat is om een eenvoudige tekst te lezen of te begrijpen. Dit was 53 procent vóór de pandemie en is nu gestegen naar 70 procent. „Over de hele wereld maakt de pandemie hardnekkige ongelijkheden in het onderwijs groter”, zegt Laszlo. „Zo zien we in Bangladesh dat één op de tien meisjes van 12 tot 15 jaar niet meer terug naar school keert na heropening van hun school.”

Angst en depressie

De pandemie veroorzaakt daarnaast een hoge mate van angst en depressie onder kinderen en jongeren. In armere landen is bovendien de toegang tot voeding verminderd. Meer dan 370 miljoen kinderen wereldwijd misten hun schoolmaaltijden tijdens schoolsluitingen. Vaak was dit hun enige maaltijd van de dag, benadrukt UNICEF.

Ook huiselijk geweld en kinderarbeid zijn volgens UNICEF toegenomen. Door de gevolgen van de coronacrisis lopen miljoenen kinderen, vooral in armere landen, extra risico om noodgedwongen te moeten werken. Zeker 23 miljoen kinderen, die voorheen op school zaten en door de onderwijssluitingen aan het werk zijn gegaan, dreigen niet meer terug te keren naar school. Dit terwijl onderwijs cruciaal is om kinderarbeid tegen te gaan, aldus de hulporganisatie.