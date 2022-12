Hilariteit om tv-optreden Kadyrov met ’40 push-ups’: ’Dit verklaart een hoop’

De ex-rebellenleider liet zich verleiden om na een interview zijn fysieke kracht te tonen in een live-show, maar de manier waarop hij dat deed was niet bepaald overtuigend, menen gebruikers van sociale media. „Dit verklaart een hoop”, reageert een Twitteraar, doelend op de tegenvallende prestaties van het Russische leger in Oekraïne.

De 46-jarige Kadyrov, deel van een club Poetin-vertrouwelingen, liet zich regelmatig kritisch uit over de verrichtingen van het Russische leger in Oekraïne. Poetin gaf hem vervolgens een hoge functie in het leger.