Premium Het beste van De Telegraaf

Extreme lockdown in Shanghai: ’Ik heb nog voor vijf dagen eten, daarna wordt het krap’

Door Vincent Janssen Kopieer naar clipboard

Links: situatie in Shanghai, rechts: Martijn Pustjens fietsend door de stad, afgelopen herfst. Ⓒ ANP / EPA / Martijn Pustjens Instagram

Susteren - De lockdown in Shanghai zou maar vier dagen duren. Inmiddels is die verlengd voor onbepaalde tijd. Martijn Pustjens (34) uit Susteren mag nu – net als 26 miljoen stadsgenoten – zijn woning niet uit. Alleen een drone van de overheid, die per megafoon mededelingen deed, vloog deze dag voorbij.