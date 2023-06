Premium Het beste van De Telegraaf

Amsterdam sluit meer wegafsluitingen ’niet uit’

Door Marijn Schrijver Kopieer naar clipboard

Wethouder Melanie van der Horst midden op de Weesperstraat: „Ik wil laten zien wat mogelijk is.” Ⓒ Amaury Miller

Amsterdam - Ze moest het experiment woensdag in een verhit debat verdedigen. Eerder deze week vertelde verkeerswethouder Melanie van der Horst (38), lopend over de Weesperstraat, waarom de omstreden ’knip’ toch echt een goed idee is. „Meer knips sluit ik niet uit, nee.”