Agressiever, energieker en meer zin in seks: wat de eerste echte lentedag met ons doet

Verhalen achter het nieuws

’Van suiker en heroïne krijg je dezelfde dopamine-kick’

Donuts, frisdrank, sausjes; suiker zit in bijna alles wat we eten. Er wordt weleens gezegd dat je er verslaafd aan kunt raken, maar in hoeverre strookt dat met de waarheid? Om dit te achterhalen zoeken we contact met Hanno Pijl, hoogleraar diabetologie. Hij vertelt wat suiker met je brein en lijf do...