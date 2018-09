Duitsland herdenkt 'verwoestende' vliegramp

Ongeveer 1400 mensen, onder wie vijfhonderd nabestaanden en vijftig hulpverleners, waren in de Dom bijeen. Volgens Duitse media was de sfeer bedrukt. Er stonden 150 witte kaarsen, één voor elk slachtoffer en de vermoedelijke dader, in het kerkgebouw. Tijdens de plechtigheid speelde onder meer een trio van het gymnasium in de stad Haltern. Onder de doden waren zestien leerlingen en twee leraressen van die school. Zij waren op de terugweg van een bezoek aan een middelbare school in de buurt van Barcelona waarmee het gymnasium een uitwisselingsprogramma heeft.

Gauck ging er ook op in dat de copiloot het vliegtuig, dat van Barcelona naar Düsseldorf onderweg was, opzettelijk heeft laten neerstorten. „Die ene persoon heeft anderen mee de dood ingesleept, die hij voor zichzelf heeft gezocht. Voor die daad ontbreken de woorden”, aldus Gauck. Daardoor is volgens hem bij veel mensen de droefheid omgeslagen in woede en verontwaardiging.

De aartsbisschop van Keulen, kardinaal Rainer Woelki, onderstreepte dat woorden te zwak zijn om de nabestaanden te troosten. „Maar dat wij allen hier zijn en dat ook zoveel mensen op dit moment voor de media met ons samen aan u ons medeleven willen betonen moet u tot troost zijn.”

Bondskanselier Angela Merkel was bij de herdenking, evenals de Spaanse minister van Binnenlandse Zaken, Jorge Fernández Díaz, en de Franse minister van staat Alain Vidalies. Nederland werd vertegenwoordigd door ambassadeur Monique van Daalen en de consul-generaal in Düsseldorf, Ton Lansink. De ramp kostte een vrouw uit het Brabantse Deurne het leven.