Iran: geen explosie in nucleaire faciliteit

Plaatselijke media meldden dat inwoners van het ongeveer 20 kilometer verderop gelegen Badrud een zware explosie hadden gehoord. „Inwoners van Badrud hoorden het geluid en zagen een licht dat erop wees dat een object in de lucht boven de stad was ontploft”, vertelde een getuige aan persbureau IRNA.

Maar al snel daarna kwam het leger met een verklaring. „Een uur geleden werd een van onze raketsystemen in de regio getest om de staat van paraatheid op de grond te beoordelen, en er is niets te vrezen”, aldus een woordvoerder van het leger. „Om de systemen in de regio te evalueren worden dergelijke oefeningen uitgevoerd in een volledig beveiligde omgeving en in volledige coördinatie met het geïntegreerde defensienetwerk.”

In Natanz staat een uraniumverrijkingsfabriek. Het complex is meerdere malen doelwit geweest van aanvallen die aan Israël worden toegeschreven. Israël wil voorkomen dat Iran beschikt over kernwapens.