VN willen bijna 275 miljoen dollar voor Jemen

De Verenigde Naties willen 273,7 miljoen dollar (253,4 miljoen euro) ophalen om in de komende drie maanden in de humanitaire behoeftes in Jemen te kunnen voorzien. De VN deden die oproep vrijdag, terwijl de gevechten in het zuiden van Jemen steeds heviger worden en in achttien van de 22 Jemenitische provincies luchtaanvallen plaatsvinden.