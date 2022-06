Oekraïense natuur wordt hard getroffen door oorlogsgeweld

Premium Binnenland

Jagers mogen dit seizoen geen konijntjes doodschieten

Komend jachtseizoen, dat in het najaar van start gaat, mag er in heel het land niet gejaagd worden op konijnen. De jacht op hazen is in Groningen, Limburg en Utrecht ook aan banden gelegd. Dat gebeurt omdat de populatie flink geslonken is, meldt Natuurminister Christianne van der Wal.