ProRail slaat alarm over stroomtekort spoor

Het spoor kent meer dan zestig knelpunten, zo blijkt uit een inventarisatie van ProRail. Daar kan zonder extra maatregelen de treindienst niet worden uitgebreid of vernieuwd. De spoorbeheerder verwijst onder meer naar Zandvoort, waar volgend jaar mei een Formule 1-race wordt verreden. Om de bezoekersstroom aan te kunnen, moeten meer treinen gaan rijden tussen Haarlem en Zandvoort. Maar dat kan niet omdat de energievoorziening berekend is op hooguit vier treinen per uur.

Om het probleem structureel aan te pakken pleit ProRail voor meer of grotere transformatoren, die meer elektriciteit naar de bovenleidingen voeren. De spanning op de bovenleiding moet worden opgeschroefd van 1500 naar 3000 volt. „De 1500 volt dateert uit de jaren 20 van de vorige eeuw”, zegt vertrekkend ProRail-topman Pier Eringa in het AD.