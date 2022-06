Auto blijft steeds vaker aan de kant

Daardoor kiezen reizigers nu vaker voor het gebruik van de fiets, aanschaf van een (elektrische) fiets, scooter of motor, of gaan minder vaak de deur uit. Ook reist een deel vaker met het openbaar vervoer.

Voor mensen die een nieuwe auto hebben aangeschaft, geldt dat dit nu meestal een elektrische of (plug-in) hybride is. „Meer dan de helft (57 procent) is in de afgelopen drie jaar bewuster gaan kiezen voor het vervoermiddel dat ze gebruiken”, zegt voorzitter Steven van Eijck van RAI Vereniging, dat het onderzoek naar reisgedrag liet uitvoeren.

„Reizigers zijn zich steeds bewuster van de impact van reizen op hun omgeving, gezondheid en portemonnee. Dit versnelt de transitie naar bewuster keuzegedrag en daarmee naar gezonde mobiliteit”, constateert Van Eijck. „Dat is cruciaal, maar wij maken ons wel zorgen over de betaalbaarheid van deze verandering. Want gezonde mobiliteit moet betaalbaar en daarbij voor iedereen toegankelijk zijn. Mede door de hoge aanschaf- en brandstofkosten wordt autorijden echter voor steeds meer mensen bijna onbetaalbaar, terwijl lang niet iedereen een alternatief heeft.”

"Gezonde mobiliteit vraagt om een passende stimulering"

Om gezonde mobiliteit te stimuleren en mobiliteit betaalbaar te houden, pleit 46 procent van de respondenten ervoor om brandstof goedkoper te maken. Ook wil 43 procent het ov stimuleren en kiest 40 procent ervoor dat schone en zuinige vervoersmiddelen fiscaal aantrekkelijker worden gemaakt.

Van Eijck: „Gezonde mobiliteit vraagt om een passende stimulering. Bied iedereen perspectief door alle schone, zuinige en veilige vervoermiddelen aantrekkelijker te maken, bijvoorbeeld door aankoopsubsidies of lagere belastingen. Het beleid moet ten goede komen aan de samenleving. Gezonde mobiliteit voor een gezonde samenleving. Gelukkig is de industrie hard bezig om technologische oplossingen te vinden dat voor elkaar te krijgen.”