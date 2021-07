Vermoedelijk brein achter moord op Haïtiaanse president opgepakt

Sanon en zijn beveiligers vlogen volgens de politie begin juni met een privéjet naar Haïti. „De missie van deze aanvallers was aanvankelijk om de veiligheid te garanderen van Emmanuel Sanon”, zei de politiechef van Haïti, Leon Charles. „De missie is later aangepast. Een van de aanvallers kreeg een arrestatiebevel gepresenteerd voor de president van de republiek.”

President Moïse kwam in de nacht van dinsdag op woensdag om het leven in zijn huis in de hoofdstad Port-au-Prince. Zijn vrouw raakte zwaargewond. De commando-eenheid die Moïse vermoordde, bestond uit 26 Colombianen en twee Haïtiaanse Amerikanen. Drie vermeende daders zijn gedood, terwijl meerdere verdachten nog op de vlucht zijn.

Achttien Colombianen zijn sinds woensdag opgepakt. Tijdens ondervragingen kwam de Haïtiaanse politie erachter dat Sanon 26 mensen had geworven via een Venezolaans beveiligingsbedrijf. Dat heet CTU en zou gevestigd zijn in Florida. Sanon heeft volgens de krant Miami Herald als arts gewerkt in die Amerikaanse staat.

De krant schrijft dat het nog de vraag is hoe Sanon, die op enig punt faillissement aanvroeg, achter een dure samenzwering kan zitten. Sommige verdachten verklaarden dat ze duizenden dollars per maand kregen betaald en al sinds het begin van het jaar in Haïti waren.

De Haïtiaanse autoriteiten denken dat de arts niet de enige hoofdrolspeler is. Een van de verdachten van de aanval op Moïse zou na de moord contact hebben opgenomen met Sanon. Die zou op zijn beurt weer twee mensen hebben ingeschakeld. Zij worden gezien als het „brein achter de moord”, zei de politiechef.

De moord op Moïse heeft de politieke chaos op Haïti nog groter gemaakt. De autoriteiten in het land hebben de Verenigde Staten gevraagd om troepen te sturen. Amerikaanse functionarissen zeggen dat er nog geen plannen zijn om gehoor te geven aan dat verzoek, maar er gaat volgens een ingewijde wel een team naar Haïti om de situatie te monitoren.