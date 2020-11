Archieffoto mei 2020. Ⓒ Hollandse Hoogte / AFP

Washington - De meest onzichtbare first lady ooit. IJskoud? Ongeïnteresseerd? Stiekem ongelukkig? Over Melania Trump werd vaak niet in positieve zin gesproken. Reageren op de kritiek deed de first lady slechts één keer, en dan nog zonder iets te zeggen.