Code geel: wind, hagel en onweer

Bij onweersbuien zijn lokaal windstoten tot ongeveer 75 km/uur mogelijk. Plaatselijk kan ook hagel voorkomen.

Het verkeer en activiteiten buiten de deur kunnen vooral ’s morgens hinder ondervinden van het weer, waarschuwt het instituut. „Mijd open water en open gebied, schuil niet onder bomen. Volg weerberichten en waarschuwingen.”

Na het middaguur wordt het mogelijk droger met ook wat meer zon. De wind neemt dan ook geleidelijk af. Het wordt 8-10 graden.

Rest van de week

Na het weekend blijft het wisselvallig, aldus Weeronline. „De temperatuur loopt op en dinsdag kan het zelfs 11-16 graden worden.”

Regengebieden en wolkenvelden trekken over het land, maar er zijn ook droge dagdelen met zonnige perioden. Woensdag is het met 7-10 graden minder zacht dan dinsdag. De rest van de week kan de temperatuur weer boven de 10 graden uitkomen. Het zachte weer houdt voorlopig aan. De kans op een witte kerst is zeer klein.