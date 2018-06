Vervolging komt meer centraal bij MH17

Van der Steur en minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken voerden donderdag in de marge van de internationale cybertop in Den Haag overleg met vertegenwoordigers van landen die betrokken waren bij de ramp, waaronder Maleisië, Oekraïne en Australië. Ze werden bijgepraat over de stand van zaken.

De bergingsmissie in het rampgebied in het oosten van Oekraïne is donderdag weer aan de slag gegaan, aldus het ministerie van Defensie. De leden waren een dag eerder in Donetsk aangekomen. Het doel van de enkele weken durende missie is onder meer om de laatste menselijke resten te verzamelen in de hoop de laatste twee slachtoffers te kunnen identificeren.

Het kabinet heeft steeds drie prioriteiten gehad na de ramp. Het gaat dan om het repatriëren van de slachtoffers en persoonlijke bezittingen, onderzoek naar de oorzaak en de opsporing van de daders. Het toestel van Malaysia Airlines met 298 mensen aan boord werd juli vorig jaar vermoedelijk neergeschoten.

Koenders had ook nog een apart gesprek met zijn Oekraïense collega Pavlo Klimkin. „We zijn Oekraïne dankbaar voor de voortdurende samenwerking rond MH17. We blijven Oekraïne steunen om de fragiele situatie in het oosten van het land te stabiliseren. Daarvoor is het cruciaal dat de afspraken over het staakt-het-vuren worden nagekomen”, liet Koenders in een verklaring weten.