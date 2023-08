Canadese veteraan Roly (98) vindt na 80 jaar Nederlands meisje dat hij redde van de dood: ’Hij is mijn held’

Na tachtig jaar is Roly Armitage, een 98-jarige Canadese veteraan, erin geslaagd een kind te vinden dat hij in de Tweede Wereldoorlog in ons land redde van de dood. De inmiddels 83-jarige Sonja Jobes las in Nederlandse media – ook De Telegraaf deed een oproep – het verhaal van Armitage en wist toen meteen dat het over haar ging. De twee konden elkaar deze week in Ottawa, waar de Canadees woont, in de armen sluiten.

Stevig houden ze elkaars hand vast na elkaar tachtig jaar niet te hebben gezien. De Canadese veteraan Roly Armitage (98) kan zijn geluk niet op nu hij eindelijk Sonja Jobes (83) heeft kunnen vinden. Ⓒ Eigen Foto