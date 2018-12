'Innovatie van internet niet afremmen'

Koenders prees de mogelijkheden van internet en waarschuwde voor de gevaren. Technologie „maakt onze levens gemakkelijker en ons werk productiever. Het helpt ons te ontspannen en deel te nemen, te vermaken en creëren. Maar het maakt ons ook kwetsbaarder.” Het grote gevaar is dat „onze afhankelijkheid groter wordt dan ons vermogen om netwerken te beschermen tegen misdaad, spionage en privacyschendingen.”

De landen, bedrijven en organisaties op de cybertop praten over een vrij, open en veilig internet. Koenders: „Vrij, zodat iedereen toegang heeft tot het internet en zijn ongekende mogelijkheden. Open, zodat informatie onbelemmerd van de ene gebruiker naar de andere kan stromen, in éen ongedeelde cyberspace. Veilig, zodat persoonsgegevens beschermd worden en privacy gewaarborgd is.” Hij voegde er aan toe: „Veiligheid is niet de keerzijde van de medaille, het ìs de medaille.”