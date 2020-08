Leger Israël: bommen bij grens gevonden na dodelijke confrontatie

Het IDF bracht beelden naar buiten van de vermeende poging tot een doorbraak aan de grens in de Golanhoogten. De mannen sloegen ’s nachts toe bij een onbemande legerspost. Ze werden alle vier gedood.

Maandag werd ook een geweer gevonden op de locatie. De Verenigde Naties houden toezicht in de regio. Het Israëlische leger weet niet tot welke organisatie de mannen behoorden, meldt The Times of Israel.

Zondag werd de relatieve rust in het land ook al opgeschrikt na een raketaanval vanuit de Gazastrook op Israëlisch grondgebied.