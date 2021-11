Taliban schrijven open brief aan Amerikaans Congres: ’Kinderen lijden, migratie volgt’

Met de open brieven, die al jaren worden uitgestuurd, wil de terreurgroep zich van een diplomatieke kant laten zien.

In de nieuwste brief, ondertekend door de minister van Buitenlandse Zaken van de Taliban, Amir Khan Muttaqi, wordt Washington gevraagd de tegoeden van de Afghaanse centrale bank vrij te geven.

„De fundamentele uitdaging voor ons volk is momenteel de financiële veiligheid maar de bevriezing van tegoeden van ons volk door de Amerikaanse regering is reden tot bezorgdheid”, aldus de woensdag vrijgegeven brief.

’Humanitair’

De Taliban vrezen dat de huidige situatie tot massale migratie zal leiden en schade zal toebrengen aan de gezondheidszorg en het onderwijs in het land. „Het lijden van een kind door ondervoeding, de dood van een moeder door gebrek aan gezondheidszorg, het onthouden van voedsel, onderdak, medicijnen en andere primaire behoeften aan de gewone Afghaan heeft geen politieke of logische rechtvaardiging, en het is schadelijk voor het prestige van de regering en de bevolking van de Verenigde Staten omdat dit een zuiver humanitaire kwestie is”, zo staat er te lezen.

Toen de Taliban in augustus de macht in het land overnamen, werd de meeste hulp aan Afghanistan opgeschort. Ongeveer 9 miljard dollar van de centrale bankreserves van het land, waarvan het grootste deel in de Verenigde Staten is geparkeerd, is bevroren.