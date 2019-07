Ouders eisen bij rechter plek in afscheidsmusical

De leiding van de Christelijke Heldringschool in Den Haag zegt dat de leerling van groep acht al vanaf begin van het jaar de lessen verstoort. Halverwege juni was de maat vol en werd de knaap overgeplaatst. Zijn vader Hans, een belastingadviseur, houdt hem nu thuis.

Komende vrijdag dient een kort geding waarin hij en zijn vrouw eisen dat de school zijn zoon weer mee laat spelen in de musical.

Tegen het AD zegt de vader dat zijn zoon ’anders’ is. „Hij schopt of slaat niet, maar hij wil de hele dag antwoorden weten”. De puber zou om het minste of geringste straf krijgen. Volgens zijn vader heeft de juf een hekel aan de jongen.

De leerling zou een IQ van 140 op het gebied van rekenen hebben.

De musical is overigens al volgende week. Als de ouders de zaak winnen, is er geen tijd meer om te oefenen. „Dan improviseren ze maar wat”.