Ruim 40 doden bij ontploffing Nederlands/Bengalees bedrijf

Een groep van honderden brandweerlieden, vrijwilligers en 150 tot 200 militairen probeert de brand die al dertien uur gaande is onder controle te krijgen, maar nieuwe explosies en de aanwezigheid van brandgevaarlijke stoffen maken het het werk lastig. Het duurt volgens de autoriteiten nog zeker een dag voordat het vuur gedoofd is. De hoeveelheid of type van de opgeslagen chemicaliën of hoeveel containers er zijn is niet onmiddellijk bekend. Het is niet mogelijk om bij het depot in de buurt te komen, want dit is extreem gevaarlijk, zegt een lokale bestuurder.

Bij de explosies zijn zeven brandweerlieden om het leven gekomen en een aantal gewond geraakt. Verschillende journalisten die verslag deden van de gebeurtenissen zijn nog niet teruggevonden.

Ziekenhuizen proberen met man en macht om alle gewonden te verzorgen. Zij vragen inwoners om bloed te doneren. Een groot deel van de gewonden is een kritieke toestand naar het ziekenhuis gebracht. Het daadwerkelijke dodental zal waarschijnlijk nog een stuk hoger uitvallen, schrijft de BBC. Tot nu toe is het gelukt om vijftien doden te identificeren, schrijft de Eastern Mirror.

De directeur-generaal van de brandweer zei dat geen van de eigenaars of directeuren van het bedrijf beschikbaar zijn. Het betreffende depot, BM Container Depot Ltd, is deels in Nederlandse handen.

Penetrante geur

Vrachtwagenchauffeur Tofael Ahmed zegt tegen het Franse persbureau AFP: ,,De explosie slingerde mij tien meter achteruit. Mijn handen en benen zijn verbrand.”

Zondagochtend zijn vrijwilligers, sommigen alleen op sandalen, druk bezig met het bergen van alle lichamen.

Foto's van de nasleep tonen de verwrongen resten van metalen zeecontainers en het ingestorte dak van een pakhuis. Een plaatselijke journalist vertelde de BBC dat er een penetrante geur in de lucht hing.