Kamerbestuur betreurt reputatieschade Voortman

Het conflict kwam afgelopen maandag in de openbaarheid toen Nieuwsuur een brief onthulde van Voortman waarin zij opheldering eiste van Van Miltenburg en van het presidium over de beschuldigingen aan haar adres van het lekken van vertrouwelijke stukken. Voortman zou dat gedaan hebben tijdens de benoemingsprocedure voor een nieuwe Nationale ombudsman, vorig voorjaar. Er kwam een Rijksrecherche-onderzoek, dat Voortman volledig vrijpleitte.

Reputatie

Maar Voortman was toen de verdenkingen naar buiten kwamen wel meteen een maand geschorst door haar fractievoorzitter Bram van Ojik en haar reputatie liep schade op. Dat laatste erkent het presidium in een brief aan haar en aan Van Ojik. Het presidium schrijft verder dat een aantal vragen van Voortman moet worden besproken in een nieuw gesprek tussen haar en Van Miltenburg. „Het presidium heeft er alle vertrouwen in dat u beiden in staat zult zijn om tot een voor u beiden bevredigende oplossing te komen”, aldus de brief die namens het presidium is ondertekend door de griffier van de Tweede Kamer.

In de brief stelt het presidium dat het Van Miltenburg vorig jaar juni machtigde om aangifte te doen bij de Rijksrecherche van lekken van vertrouwelijke informatie naar diverse media in de benoemingsprocedure van de nieuwe Nationale ombudsman. Dat was een algemene aangifte, die niet gericht was tegen Voortman. Ook ging het om het lekken van stukken, niet om het schenden van het ambtsgeheim. Dat Voortman uiteindelijk aan een specifiek onderzoek werd onderworpen was „louter de verantwoordelijkheid van de Rijksrecherche”, aldus de brief.

Opheldering

Voortman zei woensdag in een reactie dat nog niet al haar vragen zijn beantwoord, maar Van Miltenburg en zij trokken woensdagavond al wel de agenda's: vrijdag gaan ze opnieuw om tafel.