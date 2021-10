Dief streamt zonder het te weten eigen telefoonroof

De telefoon werd journalist Mahmoud Ragheb uit zijn handen gerukt toen de dief op een motor passeerde. Al snel was de man spoorloos, maar via de livestream waren al zijn stappen te volgen. Te zien is hoe de crimineel eerst nog angstig achterom kijkt of hij gevolgd wordt. Enkele minuten later is hij op een veilige plek, waar hij een sigaretje opsteekt en de buit rustig bekijkt.

Mede dankzij de livestream kostte het de politie weinig moeite om de man te achterhalen. Hij is inmiddels opgepakt. Een video van de roof is inmiddels meer dan 6 miljoen keer bekeken

.