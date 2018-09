Rente betalen op spaargeld dichtbij

Voor de één een vloek, voor de ander een zegen: negatieve rente. In Zuid-Europa is de hypotheekrente in veel gevallen gekoppeld aan de kortlopende rente op de Europese kapitaalmarkt (euribor). Als gevolg van de gekelderde rente ontstaat nu de curieuze situatie dat niet degene met een hypotheek, maar de bank rente moet gaan betalen.

Uiteenlopende adviezen

Sommige banken in Spanje doen dat al, niet door daadwerkelijk rente te betalen, maar door de rente op de hoofdsom in mindering te brengen. Andere banken gaan te rade bij de centrale bank van het land, maar ook de hoogste instanties weten niet wat ze met de situatie aan moeten.

Adviezen lopen uiteen van ‘we studeren nog op de zaak’ (Spanje), ‘de banken moeten alvast voorzorgmaatregelen nemen’ (Portugal) tot ‘we wachten nog op een uitspraak van de centrale bank’ (Italië).

Messen geslepen

In ons land hebben spaarders de messen al geslepen in de la liggen, tezamen met de opzeggingsbrief voor hun huidige bank. De alternatieven zijn er ook al. Als ze geld toe moeten leggen gaan ze op zoek naar een instelling die wel rente vergoedt, ze leggen het geld onder hun matras of ze gaan met het spaargeld beleggen. Drie interessante opties met evenzovele risico’s.

Als de banken zelf rente aan de centrale bank moeten betalen op de spaartegoeden, welke bank gaat zijn spaarders dan toch rente vergoeden en daarmee een verliesgevende activiteit optuigen?

Weliswaar staat tegenover het beheer van spaargelden een andere belangrijke functie van het bankwezen, de kredietverstrekking. Zolang de banken meer geld verdienen aan de rente die ze aan kredieten verdienen dan ze uitkeren aan spaarders, is er toch niets aan de hand? Helemaal juist, maar dan moet die verhouding wel in balans zijn.

Matras

“Dan leg ik het geld toch onder mijn matras” riep mijn buurman lachend, “en dan kan de bank naar mijn spaarcenten fluiten.” Gemakkelijker gezegd dan gedaan. Door het geld thuis te bewaren loop je het risico op diefstal, of nog erger, er breekt brand uit. Weg centjes.

De enige oplossing is je inboedelverzekering te verhogen, maar dat is ook niet gratis. De vraag is dus wat duurder is: je geld ‘verzekeren’ bij de bank of bij je verzekeraar.

Beleggen is het derde alternatief. Beurzen stijgen toch op de lange termijn, zeker als we kijken naar de afgelopen zes jaar (de periode daarvoor zijn we weer vergeten). Vraag aan mensen of ze er wakker van liggen als hun vermogen met twintig procent daalt, en het antwoord is meestal ‘neen’, gevolgd door: ’want je moet beleggen toch op de lange termijn bekijken’. Tot het moment daar is.

'Walter Mitty-effect'

Deze tegenstrijdigheid tussen de theorie en de praktijk blijkt uit een experiment waarbij het zogenoemde ‘Walter Mitty-effect’ optreedt. Walter Mitty is een fictief karakter uit een boek dat later verfilmd werd met Danny Kay in de hoofdrol (voor de vijftigplussers onder ons).

Walter kunnen we omschrijven als een watje, een man die thuis volledig gedomineerd wordt door een haaibaai van een vrouw. Om daaraan te ontsnappen gaat Walter dagdromen, waarbij hij allerlei heldendaden verricht. Het ene moment gaat hij gebukt onder de gesel van zijn vrouw, het andere moment is hij een gevechtspiloot die in zijn eentje een gevaarlijke missie onderneemt.

Onervaren beleggers reageren op de beurs als Walter Mitty dat thuis doet. Als de beurs stijgt, worden ze helden en durven ze steeds meer risico te nemen. Maar als de beurs daalt, rennen ze naar de uitgang. Dus als je een persoon naar zijn risicobereidheid vraagt, krijg je het antwoord van een gevechtspiloot (in een stijgende markt) of van een pantoffelheld (in een dalende markt).

Al met al vraagstukken genoeg om nog eens rustig over na te denken voordat u onverhoopt andere dingen met uw spaargeld voorheeft.

Ron Boer is partner bij Het Effectenhuis Commissionairs B.V., een onafhankelijke specialist in de advisering en handel in obligaties en tevens beheerder van het OK Wereld Fonds, dat in aandelen belegt en het Wereld Rente Dividend Fonds, dat in vastrentende waarde belegt. Cliënten van Het Effectenhuis kunnen een positie hebben in de behandelde fondsen op het moment van publicatie. Mocht u tot koop of verkoop overgaan, overleg vooraf altijd met uw adviseur/beheerder.