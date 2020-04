RIVM: dodental coronavirus stijgt met 115 naar 1766 personen

Het aantal meldingen is niet gelijk aan het aantal overledenen in de laatste 24 uur. Sterfgevallen worden vaak pas een of meerdere dagen later door de GGD doorgegeven aan het RIVM. Mensen die aan het virus overlijden zonder dat ze daar positief op zijn getest, ontbreken helemaal in de statistieken.

Het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS) geeft later op de middag een update over de situatie op de intensivecareafdelingen, waar de patiënten belanden die er slecht aan toe zijn. Daar lagen zaterdag 1360 patiënten, van wie 17 in Duitsland. Op zondag of maandag zouden er 2400 bedden beschikbaar moeten zijn. Ernst Kuipers, voorzitter van het Landelijk Netwerk Acute Zorg zei daar zaterdag over: „We liggen nog altijd op schema met het aantal beschikbare bedden en we zien op dit moment het aantal opnames minder snel stijgen. We hopen dat dit zo doorzet.” Donderdag is voor het laatst een concreet cijfers van het aantal beschikbare ic-bedden genoemd: 2100.