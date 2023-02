Code geel in midden en zuiden vanwege plaatselijk dichte mist

DE BILT - In Zeeland, Noord-Brabant, Zuid-Holland, Utrecht en Gelderland komt in de nacht van donderdag op vrijdag plaatselijk dichte mist voor. Het KNMI heeft voor deze vijf provincies code geel afgekondigd. In het midden en noorden is plaatselijk kans op gladheid, met name op bruggen en viaducten