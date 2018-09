Slachtoffers Wormer geen bekenden politie

Waar Rumahroeson het leven liet, overleefde Monique, met wie hij 1 mei zou trouwen, ternauwernood de aanslag. Enkele uren na de ontploffing ontdekte de Explosieven Opruimingsdienst Defensie een tweede explosief aan boord van het schip. Het gaat om een extreme hoeveelheid van twee kilo semtex. Dat deed het vermoeden al rijzen dat er sprake was van een moordaanslag. Gisteren bevestigde de politie die lezing: „We lopen alle scenario’s na, maar houden ernstig rekening met opzet.”

Als de tweede lading explosieven was afgegaan, zou dat in de buurt een enorme ravage hebben veroorzaakt.

Sinds een jaar of zeven woonde het stel op hun ruim dertig meter lange boot Zeus aan de Veerdijk. Op de kade stond gisteren nog altijd de werkbus van Frenk geparkeerd. Sinds anderhalf jaar was Rumahroeson werkzaam bij het sanitair reparatiebedrijf Respo Repair Service.

Scharrelen

Buren begrijpen niet waarom iemand het op zijn leven had voorzien. „Het waren lieve, eerlijke en hardwerkende mensen”, zegt Tiny Spoelstra. Die ervaring hebben meer buren. „Altijd was hij buiten te vinden met zijn bruinverbrande kop. Meestal was hij aan zijn boot aan het klussen”, zegt een andere buurman.

In het decembernummer van Vakblad Westfriese Zaken gaf Rumahroeson nog een enthousiast interview over zijn nieuwe bestaan als ondernemer: „Voorheen heb ik altijd in loondienst gewerkt. Het ondernemer zijn vind ik heel spannend, op een positieve manier. Je leert elke dag enorm veel en er komt nogal wat bij kijken. Gelukkig is mijn vriendin boekhouder en kan zij mij met de administratie helpen”, zegt Frenk in het blad.

Buurman Joop Hollander was maandagmorgen als een van de eersten ter plekke. Hij kon gisteren niet werken. De aanblik van de slachtoffers achtervolgen hem in zijn slaap. „Haar gegil ging door merg en been. Haar gezicht was zwart en bebloed”, zegt hij over Monique. „Haar rechteroog moet ze missen en haar kaak was verbrijzeld. Ze kon nog wel praten. Ze wees naar twee witte snoeren die van de boot wegliepen. ’Die kabels zijn niet van ons’, riep ze steeds. Ook vertelde ze dat ze twee jongens had zien wegrennen”, zegt de door nachtmerries geplaagde man.

Zombiefilm

„Ze zag er angstaanjagend uit. Het was als in een zombiefilm. Ik zag alleen haar twee witte ogen.” Rumahroeson kwam er slechter vanaf. Zijn onderarm en onderbeen werden door de klap van het lichaam gescheiden. „Hij lag helemaal open. Het is ongelofelijk dat die tweede bom niet is afgegaan. We hebben echt een engeltje op onze schouders gehad”, verzucht Hollander.

Maandagavond bleek dat Monique buiten levensgevaar verkeert en niet langer op de intensive care ligt.

Paula Kannegieter, die aan de overkant van het kanaal woont, meldde zich al als getuige. „Kort na de knal zag ik een groene Volvo aan deze kant van het water parkeren. Ik weet het nog goed omdat het een oud model was. Het was opmerkelijk omdat de auto recht tegenover de plek van de bomaanslag ging staan en er eerder was dan de brandweer of de politie.” De politie wil niet ingaan op geruchten uit de buurt dat er onlangs leden van motorclub Satudarah gezien zijn op de woonboot.