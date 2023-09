Derdelanders mogen blijven tot uitspraak hoogste rechter

Het gaat om zo’n 2900 niet-Oekraïners die tijdens het uitbreken van de oorlog als student of arbeidsmigrant in Oekraïne waren. Het gaat om mensen uit bijvoorbeeld Marokko, Nigeria of Nepal. Ze kregen bij hun vlucht naar Nederland via de Richtlijn Tijdelijke Bescherming dezelfde rechten als Oekraïense ontheemden; ze kregen onderdak, scholing en ze mochten meteen werken. Na signalen van misbruik kwam het kabinet daarop terug. Derdelanders moesten vertrekken of alsnog asiel aanvragen. Zo’n 700 hebben dat inmiddels gedaan. De overigen hebben te horen gekregen dat ze per maandag 4 september geen recht meer hebben op opvang en dat ze binnen 28 dagen Nederland moeten verlaten. Voor vrijwillige vertrekkers is er tot halverwege deze maand een bonus van 5000 euro.

Juridisch is er echter nog geen duidelijkheid of Nederland derdelanders opvang mag onthouden. Meerdere rechtbanken oordeelden dat het Rijk in z’n recht staat, andere rechtbanken kwamen tot de tegenovergestelde conclusie. Nu blijkt dat het Raad van State niet vóór november tot een definitief oordeel„Dat maakt dat er niet binnen de vertrektermijn van 28 dagen juridische duidelijkheid komt over de beëindiging van de RTB voor deze groep”, stelt Van der Burg vast.

’Om helderheid te scheppen’ heeft de staatssecretaris besloten om de zaak te bevriezen. Ze hoeven niet aankomende maandag de opvang uit, zoals het er eerder nog naar uitzag, maar mogen daar blijven zitten totdat de hoogste bestuursrechter uitspraak heeft gedaan. „Met het bevriezen zorgen we voor rust, duidelijkheid en een eenduidig proces”, schrijft Van der Burg. Voor wie inmiddels vrijwillig is vertrokken, geldt de bevriezing niet.

Het kabinet blijft erbij dat derdelanders niet onder de tijdelijke bescherming vallen zoals Oekraïners die genieten.