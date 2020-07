Trudy Scheele Ⓒ APA

Oosterbeek - Trudy Scheele (73) beviel 52 jaar geleden van haar zoon. De zwangerschap was ongepland, Trudy was niet getrouwd. Ze moest haar kind afstaan. Dit najaar dient haar rechtszaak tegen de Staat. „Wat mij en zoveel andere afstandsmoeders is aangedaan, is misdadig.”