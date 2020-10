Drie doden na politieachtervolging op E19 in België

De achtervolging zou zijn begonnen nadat een inwoner van Nossegem vlakbij Brussels Airport de lokale politie had gebeld omdat drie mannen zich verdacht gedroegen bij een woning in de buurt. Toen de agenten ter plaatse kwamen, vluchtten de verdachten met hun wagen. In Vilvoorde reed de vluchtauto de E19 op, maar in de verkeerde richting. Daar botste de auto frontaal op een bestelwagen.

De drie inzittenden van het vluchtvoertuig overleefden de klap niet. De bestuurder van de bestelwagen liep slechts lichte verwondingen op.