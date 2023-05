Internetdate loopt uit de hand: man (51) vastgebonden in bos met panty op hoofd

Door Onze redactie Kopieer naar clipboard

Ter illustratie Ⓒ LUKASZ SZMIGIEL/UNSPLASH

Bückeburg - Een internetdate in het Duitse Bückeburg is afgelopen week volledig uit de hand gelopen. Politieagenten troffen in het bos een man aan die was vastgebonden met een touw. Als kers op de taart had hij ook een panty over zijn hoofd.