Ollongren: verlagen verhuurderheffing belangrijke eerste stap

„Dit gaat natuurlijk wel over substantieel geld, en het is structureel”, zegt Ollongren. De Kamer heeft de verhuurderheffing met een half miljard verlaagd. „Dit is een eerste stap op weg naar op een andere manier omgaan met woningbouwcorporaties, iets wat voor een kabinet sowieso op tafel had gelegen.” Volgens Ollongren is het nu zaak om te kijken hoe dit „op een verstandige manier” wordt uitgevoerd.

Ook de woningbouwcorporaties zijn blij met het besluit van de Kamer. Het voorstel was het slotstuk van een marathondebat over de rijksbegroting van volgend jaar. Later debatteert en stemt de Kamer ook nog los over de begroting van het ministerie van Ollongren.

Volkshuisvesting is een van de belangrijkste politieke onderwerpen van het moment, maar Ollongren kreeg het onderwerp erbij naast haar andere taken als minister van Binnenlandse Zaken. Dat was „natuurlijk een beetje paradoxaal”, zegt de D66-bewindsvrouw nu. „In de loop van de kabinetsperiode bleek natuurlijk dat dat een ontzettend belangrijk onderwerp was.”

Voor een volgend kabinet vindt Ollongren dat een minister voor Wonen er wel moet komen. Ze denkt „dat het nodig is dat er iemand is die zich fulltime met wonen en volkshuisvesting bezighoudt, en niet net zoals ik ook nog allemaal andere dingen moet doen.” Maar „je hoeft niet meteen een nieuw ministerie op te tuigen”, vindt de demissionaire minister.