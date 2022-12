Hond kruipt achter het stuur en veroorzaakt botsing in Texas

Het Texaanse politiedepartement spreekt op sociale media van een ’roekeloze bestuurder’: een hond had achter het stuur plaatsgenomen en de wagen vermoedelijk in beweging gezet. Een andere bestuurder kwam na de botsing ontzet uit zijn auto om verhaal te halen. „Hij was geschokt toen hij zag dat de bestuurder een hond was”, aldus de politie.

De viervoeter zat in zijn eentje in de wagen te wachten tot het baasje weer terug was van een bezoek aan de Walmart. „Hij werd blijkbaar een beetje zenuwachtig en stuiterde rond in de cabine, waardoor de wagen in beweging kwam.”

„Hij heeft zeker een schuldige blik op zijn kop”, grappen de agenten. Er viel enkel blikschade te betreuren, zowel de hond als de aangereden persoon bleven ongedeerd.