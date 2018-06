Leerlingen willen meer meesters voor de klas

Zeventien meesters van buitenaf nemen de school voor een dag over. Met hun actie wil de groep ’Meestert’ aandacht vragen voor meer mannen voor de klas. Er klinkt luid gejoel bij het opengaan van de deuren. De leerlingen lachen als groep acht-meester Emile, met de gymmeester de enige mannelijke leerkracht naast twintig leraressen, zegt dat de juffen vandaag niet welkom zijn. Zij volgen even verderop een workshop over jongensbreinen.

Bij meester Joep in groep zes krijgen de 31 leerlingen een heel actieve rekenles: ze schatten in hoe vaak ze in een minuut twee activiteiten kunnen doen, en tellen de twee totalen bij elkaar op. Isabella (9) springt 280 keer en rent 30 keer heen en weer in het lokaal. „Dit is best wel anders, ik heb nog nooit een meester gehad.” Sophie (9) vindt het „superleuk.” „Het is soms saai met alleen maar juffen. Bij meesters doe je leuke dingen zoals dit.” Meester Tjeerd laat zijn leerlingen een gedicht schrijven. Over, toepasselijk, meesters. „Meesters zijn leuk want ze kunnen voetballen”, schrijft vijfdegroeper Derk.

Weinig mannen op pabo’s

Er staan steeds minder mannen voor de klas en al jaren melden zich minder jongens dan meisjes aan bij de pabo’s. Bovendien daalt dat aantal ook nog eens. In 2013 meldden 1106 mannelijke studenten zich aan, tegen 4656 meisjes. Vorig jaar lag de instroom op 932 jongens tegen 3285 meisjes. Bovendien gaan de meeste mannelijke studenten veel vaker na de pabo naar een ander beroep dan leerkracht in vergelijking met meisjes.

Van de pabo-mannen stond in 2015 37 procent voor de klas in het basisonderwijs; van de vrouwen was dit 57 procent. In 2015 stonden er bijna tienduizend mannen en bijna 65.000 vrouwen met een pabo-diploma op zak voor de basisschoolklas. Vooral jongens hebben er baat bij om ook een man voor de klas te hebben, zeggen veel pedagogen. „Zij hebben een rolmodel nodig, iemand met wie ze zich kunnen identificeren”, zegt Peetersschool-directeur Jeroen Oomen, die vijftien jaar voor de klas stond. „Het zou gezonder zijn als er een balans was, maar het aanbod is heel schaars.”

’Jongens niet slechter af met juffen’

Alleen juffen voor de klas is niet schadelijk voor de ontwikkeling van kinderen, zegt psycholoog en docent onderwijskunde Casper Hulshof van de Universiteit Utrecht. „Jongens zijn echt niet slechter af als ze alleen maar juffen voor de klas krijgen. Waarom sommige pedagogen hierover tieren, is me een raadsel. Uiteraard is het wel leuker, beter en ’gewoner’ als de meester/juffenbalans een beetje recht is.” Jongens scoren de laatste jaren wel iets slechter op de cito-toets. „Maar”, zegt Hulshof, „Die toets is de afgelopen twee jaar veranderd, waardoor vergelijken lastig is.” Uit het jaarlijkse peilingsonderzoek van het cito in het basisonderwijs uit 2015 blijkt overigens dat jongens nog altijd beter zijn in rekenen en natuuronderwijs dan meisjes.

De ’overmeester’-actie vond eerder plaats in Arnhem en Rotterdam. Initiatiefnemer Edwin Borger van Meestert vindt leerkracht zijn „het mooiste vak dat er is”. „De verwondering van kinderen is prachtig. Iedere dag opnieuw kun je het verschil in hun levens maken.”