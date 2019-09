Prinses Irene krijgt een bos cadeau

Omringd door haar familie was prinses Irene de eregast, terwijl zij vorige maand al jarig was. Al jarenlang zet zij zich in om het bewustzijn van de kwetsbaarheid van de natuur te verhogen. „Het bos bieden we haar op een later moment aan”, aldus Derksen.

Het bos van 2000 m2 komt in Alphen aan den Rijn. De gemeenteraad ging gistermiddag akkoord met Derksens initiatief en belooft niet alleen de grond en de bomen te leveren, maar ook om de overige kosten te dragen.

„We gaan het gewoon meenemen in ons reguliere onderhoud”, zegt Marjet Heins namens de gemeente. „Het IreneBos komt in het gebied Park Zegersloot, waarmee we toch al aan de slag wilden. Om schoolkinderen er les te geven over de natuur gaan we het IreneBos onderverdelen in themabossen.” Er komt een klimaatbos, voedselbos en een bijenbos. „Mogelijk ook een speelbos.”